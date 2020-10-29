Азербайджан вновь обстрелял Степанакерт
Азербайджан вновь обстрелял столицу Арцаха Степанакерт. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах․
“Сигнал тревоги в Степанакерте замолчал несколько минут назад. Азербайджан по столице Арцаха выпустил еще 5 ракет. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет”, - говорится в сообщении ГСЧС Арцаха.
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