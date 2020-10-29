МГ ОБСЕ концентрируется на прекращении огня в зоне карабахского конфликта: представитель Госдепа

Минская группа ОБСЕ концентрирует внимание на двух направлениях: прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и прекращение боевых действий в мирных районах. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС

Представитель Госдепартамента отказывается уточнить, рассматривает ли американское правительство вариант приостановки оказания военной помощи Турции и Азербайджану в целях содействия прекращению боевых действий в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

"По Азербайджану и Армении. Вы упомянули прекращение огня. Но дело не только в прекращении огня. Мы, конечно, добиваемся <...> остановки [боевых] действий и нацеливания на населенные пункты. Это, безусловно, предпринимается в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Минской группы, сопредседателем которой являются США. Вот тут и мы работаем - через Минскую группу, чтобы помочь Азербайджану и Армении дойти до того этапа, когда может быть урегулирование конфликта", - заявил Кларк Купер.

"На этих двух сферах в настоящее время концентрируется внимание через Минскую группу: первой, упомянутой вами, - прекращении огня, и прекращении кинетических действий, прекращение [боевых] действий в мирных районах", - подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Он не стал пояснять, могут ли Соединенные Штаты пойти еще и на замораживание военно-технического сотрудничества с Турцией и Азербайджаном, как предлагает ряд американских законодателей. "На данном этапе я не буду забегать вперед за пределы того, где мы находимся с Минской группой", - сказал по этому поводу Купер.

"Однако два важнейших момента <...> Один из них вы назвали. Тем не менее дело заключается не просто в прекращении огня, оно еще и в уходе [войск] из мирных районов", - добавил американский дипломат.