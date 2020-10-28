В городской совет Палермо внесена резолюция о признании независимости Арцаха

В городской совет итальянского Палермо внесена резолюция о признании независимости Республики Арцах. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила президент Союза армянских талантов Италии Валентина Караханян.

«Представлена резолюция о признании независимости Арцаха. Она будет обсуждена в пятницу», - сказала Караханян.

Итальянская коммуна Черкьяра-ди-Калабрия 28 октября признала независимость Республики Арцах.