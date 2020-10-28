Контроль над некоторыми территориями Азербайджан передал террористам: Ованнисян

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отмечает, что Азербайджан, кажется, передал контроль над некоторыми направлениями линии фронта террористическим группировкам. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал на пресс-конференции 28 октября.

«Мы официально заявили, что да, похоже, что Азербайджан полностью передал контроль над некоторыми территориями террористическим группировкам. В этой связи мы обращаем внимание не только Азербайджана, но и стран региона на то, что будут соответствующие потери и последствия», - сказал Ованнисян.