В ООН назвали боевые действия в Карабахе неприемлемыми

Продолжающиеся боевые действия в Нагорном Карабахе неприемлемы и должны быть прекращены немедленно. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы строжайшим образом осуждаем все атаки по населенным районам, затронутым конфликтом", - сказал Дюжаррик.

Также, по его словам, ООН осуждает обстрелы Степанакерта и других населенных пунктов Нагорного Карабаха. "Таким атакам не может быть оправдания. Мы еще раз повторяем призыв генерального секретаря ко всем сторонам немедленно ввести гуманитарное прекращение огня, о котором они договорились, и полностью выполнять свои обязательства по защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - добавил он.

"Продолжающиеся боевые действия неприемлемы и должны быть прекращены немедленно", - подчеркнул Дюжаррик.