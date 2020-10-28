Нельзя допустить создания баз террористов в зоне нагорно-карабахского конфликта: Денис Дворников

По мнению члена Всероссийской ассоциации международного права и эксперта Дениса Дворникова нельзя допустить создания баз террористов в зоне нагорно-карабахского конфликта.

На вопрос Арменпресс, какие четкие шаги должна предпринять Россия с учетом того, что российские власти неоднократно заявляли, что из Сирии в зону нагорно-карабахского конфликта переброшены наемные террористы и они представляют угрозу для региона, Дворников ответил: «Очевидно, что нельзя допускать создания таких баз, потому что, если они укрепятся на этих территориях, это ни к чему хорошему не приведет. Думаю, это ясно, как дважды два».

На вопрос, как предотвратить создание этих баз - уже есть сообщения о проникновении террористов в Дагестан и Ингушетию, которые были нейтрализованы Федеральной службой безопасности России.

«Если сейчас их мало, то в будущем число увеличится, и это действительно большая проблема. И эту проблему необходимо решать комплексно и начать полноценно реализовывать интересы в этой ситуации. Здесь уже невозможно сохранить хитрый нейтралитет. Это касается не только конкретных баз, но и проблема общего уточнения. Нам нужно сориентироваться», - заключил Дворников.

Армия обороны Арцаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана с усердием создают базы террористических группировок, действия которых могут еще больше обострить и дестабилизировать ситуацию на границах Армении и Арцаха, а также представлять серьезную угрозу для всего региона.