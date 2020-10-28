Ни один удар по мирным населенным пунктам Арцаха не останется без ответа: Ваграм Погосян

Военно-политическое руководство Азербайджана продолжает открыто и умышленно совершать военные преступления, обстреливая из различных видов оружия больницы и школы Арцаха, жилые дома и другие объекты общественного значения, убивая и нанося ранения мирному населению. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“И мир вместе со своими известными СМИ продолжает молча фиксировать все это, в лучшем случае, выражать сожаление по поводу человеческих жертв.

Международное сообщество должно положить конец бесполезным действиям, направленным на прекращение этой войны, ставшей гуманитарной катастрофой, и применить эффективные меры, в противном случае, она еще более углубится по всему региону.

Мы вновь предупреждаем азербайджанское военно-политическое руководство, что ни один удар по нашим мирным населенным пунктам не останется без ответа. Очнитесь ...

А население азербайджанских населенных пунктов, в которых расположены военные объекты, еще раз призываем уйти, чтобы из-за военных преступлений азербайджанских властей и в результате наших ответных действий они не стали бы живым щитом”, - написал Погосян.

В результате нападений Азербайджана на гражданские районы Степанакерта и Шуши есть много жертв и разрушений. Степанакертский родильный дом стал одной из мишеней авиаудара, он был разрушен.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.