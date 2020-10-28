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Опубликованный Азербайджаном список о погибших армянских военнослужащих – ложь

Опубликованный Азербайджаном список о погибших армянских военнослужащих – ложь

Азербайджанские хакеры опубликовали фальшивый список якобы убитых военнослужащих с армянской стороны, пытаясь оказать психологическое давление на общество и посеять подозрения. Об этом в беседе с Арменпресс заявил эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

“К счастью, во время военного положения списки избирателей закрыты, но уже много лет списки избирателей размещались в файлах и на сайте полиции. Можно скачать и использовать всю базу данных. Понятно, что азербайджанцы тоже скачали ее. Теперь они будут использовать эту базу данных по своему желанию”, - сказал Мартиросян.

Эксперт по информационной безопасности отметил, что Азербайджан распространяет эти фальшивые списки в комментариях на взломанных армянских сайтах.


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