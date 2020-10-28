МО Арцаха обещает адекватные ответы на нарушение договоренностей о прекращении огня

Министерство обороны Арцаха призывает Вооруженные силы Азербайджана соблюдать достигнутые договоренности о гуманитарном прекращении огня, в противном случае адекватный ответ не заставит себя долго ждать. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном Армией обороны.

“В течение дня Азербайджан продолжал обстреливать мирные населенные пункты Республики Арцах. В частности, Шуши и Степанакерт подверглись артиллерийскому обстрелу из системы залпового огня “Смерч”, в результате чего был нанесен большой ущерб столичному роддому и гражданским инфраструктурам обоих городов. Погиб мирный житель. В результате адекватных действий Армии обороны огневые точки были подавлены. Министерство обороны Республики Арцах призывает Азербайджан придерживаться достигнутых договоренностей по гуманитарному прекращению огня, иначе адекватные ответы не заставят себя ждать”, - говорится в заявлении.

28 октября Азербайджан нанес по Шуши удары из системы залпового огня “Смерч”. По Степанакерту, столице Арцаха, также были нанесены удары с воздуха. Известно, что в результате ударов, в Шуши погиб один мирный житель, двое получили ранения. Уполномоченный по правам человека в Арцахе Артак Бегларян позже заявил, что в результате нападений Азербайджана на гражданские районы Степанакерта и Шуши есть много жертв и разрушений. Степанакертский родильный дом стал одной из целей авиаудара, он был разрушен. Подробности уточняются.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.