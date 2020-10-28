В Армении в годовом разрезе ожидается перевыполнение пересмотренного плана бюджета на 40 млрд драмов. Как сообщает Арменпресс, об этом 28 октября на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

“Сегодня у меня была рабочая встреча с председателем Комитета государственных доходов Эдуардом Оганесяном, и он предоставил удивительную информацию. Во время войны поведение налогоплательщиков существенно изменилось. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, они стали сознательнее. В результате мы ожидаем перевыполнения уточненного бюджетного плана на этот год примерно на 40 млрд драмов, что так необходимо, особенно сейчас”, - написал премьер.

Пашинян отметил, что это обстоятельство является важным показателем устойчивости общества, ярким примером национального объединения.

“Я горжусь нашими бизнесменами. Приношу им мои заверения в уважении”, - отметил Пашинян.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.