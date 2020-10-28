Время в Ереване: 11:07:36,   29 Октябрь

Экономические потрясения в Турции будут сильнее прогнозируемых: Bloomberg

Экономические потрясения в Турции будут сильнее прогнозируемых: Bloomberg

На фоне рекордного падения турецкой валюты Центробанк Турции на этот год сделал более мрачные прогнозы инфляции, чем правительство. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Bloomberg.

В статье говорится, что турецкие чиновники прогнозируют, что в ближайшем будущем они смогут принять все необходимые меры для управления в стране инфляцией, но это весьма спорно, так как турецкая валюта крайне девальвирована. Инвесторы из-за геополитических рисков, возникших вследствие вовлеченности Турции в различные конфликты, избегают вложений, что серьезно сказывается на экономике Турции.

Отмечается, что во избежание девальвации валюты центральные банки проводят политику обеспечения денежно-кредитной стабильности, но Центральный банк Турции, следуя распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не повышает целевые процентные ставки, что могло бы стабилизировать экономику.

“Повышение процентных ставок по целевым показателям инфляции приведет к инфляции в Турции, что, в свою очередь, приведет к сокращению потребительской корзины. Этот процесс может привести к политической нестабильности, которой и опасается президент Эрдоган”, - говорится в статье.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации