Экономические потрясения в Турции будут сильнее прогнозируемых: Bloomberg

На фоне рекордного падения турецкой валюты Центробанк Турции на этот год сделал более мрачные прогнозы инфляции, чем правительство. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Bloomberg.

В статье говорится, что турецкие чиновники прогнозируют, что в ближайшем будущем они смогут принять все необходимые меры для управления в стране инфляцией, но это весьма спорно, так как турецкая валюта крайне девальвирована. Инвесторы из-за геополитических рисков, возникших вследствие вовлеченности Турции в различные конфликты, избегают вложений, что серьезно сказывается на экономике Турции.

Отмечается, что во избежание девальвации валюты центральные банки проводят политику обеспечения денежно-кредитной стабильности, но Центральный банк Турции, следуя распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не повышает целевые процентные ставки, что могло бы стабилизировать экономику.

“Повышение процентных ставок по целевым показателям инфляции приведет к инфляции в Турции, что, в свою очередь, приведет к сокращению потребительской корзины. Этот процесс может привести к политической нестабильности, которой и опасается президент Эрдоган”, - говорится в статье.