Ложные заявления Ильхама Алиева о потерях с армянской стороны

“Предположения” президента Азербайджана Ильхама Алиева о потерях с армянской и с азербайджанской стороны с реальностью не имеют ничего общего. Как передает Арменпресс, Центр проверки информации изучил ложные утверждения Алиева, сделанные в интервью Interfax.

В интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что согласно их предположениям, в войне, начавшейся 27 сентября, армянская сторона понесла более 5 000 человеческих потерь. Говоря о потерях азербайджанской армии, он подчеркнул, что число жертв в армянской армии намного больше.

Заявляем, что “предположения” президента Азербайджана не имеют ничего общего с реальностью. В отличие от правительства Азербайджана, которое не раскрывает своих военных потерь, мотивируя это “военной тайной”, армянская сторона почти в ежедневном режиме заявляет о своих потерях. В настоящее время у нас 1 065 погибших военнослужащих”, - отмечает Центр проверки информации.

Не соответствует действительности и утверждение о том, что число погибших военнослужащих азербайджанской армии меньше по сравнению с армянской стороной.

“Министерство обороны Республики Армения публикует потери Азербайджана и в технике и в живой силе. Согласно последним опубликованным данным, у противника есть 6 749 погибших”, - отмечает Центр проверки информации.