МО опровергает дезинформацию Азербайджана о потерях с армянской стороны

Министерство обороны Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию о потерях с армянской стороны. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

“Азербайджанские данные о наших потерях являются ложью. Следите только за нашими официальными сведениями”, - написал Ованнисян.

Вооруженные силы Азербайджана заявили, что якобы, нанеся армянской стороне потери в технике, они захватили территории.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.