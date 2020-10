Это вызов всему цивилизованному миру: президент Арцаха о ракетном обстреле Степанакерта

Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что ракетные удары, нанесенные Азербайджаном по роддому и по жилым кварталам Степанакерта, являются вызовом всему цивилизованному миру. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Twitter.

“Сегодня Азербайджан обстрелял ракетами жилые районы Степанакерта, в том числе и Центр охраны здоровья матери и ребенка. Поступают сообщения о новых нападениях и новых разрушениях в районах Степанакерта. Это вызов всему цивилизованному миру”, - написал Араик Арутюнян.

28 октября Азербайджан нанес по Шуши удары из системы залпового огня “Смерч”. По Степанакерту, столице Арцаха, также были нанесены удары с воздуха. Стало известно, что в результате ударов в Шуши погиб один мирный житель и двое получили ранения. Уполномоченный по правам человека в Арцахе Артак Бегларян позже заявил, что в результате нападений Азербайджана на гражданские районы Степанакерта и Шуши есть много жертв и разрушений. Степанакертский родильный дом стал одной из целей авиаудара, он был разрушен. Подробности уточняются.

Today #Azerbaijan targeted #Artsakh #Stepanakert civilian areas, incl. Rep. Medical Center, Maternity & Child Hospital, w/heavy missiles.

Just received word of new strikes on Stepanakert civilian areas, w/new destructions. Challenge to entire civilized world. #WarCrimes #Karabakh pic.twitter.com/hj60gPY6Og