Мишенью Азербайджана в Арцахе является народ: МИД Армении сообщает о военном преступлении

Министерство иностранных дел Республики Армения заявляет, что действия азербайджанской стороны ясно показывают, что его мишенью в Арцахе является народ. Как сообщает "Арменпресс", об этом говорится в публикации пресс-секретаря МИД Анны Нагдалян.

“Сегодня, 28 октября, азербайджанские вооруженные силы несколько раз в течение дня бомбили столицу Республики Арцах Степанакерт и второй по величине город Шуши. Атакам подверглись жилые кварталы города, объекты гражданской инфраструктуры, в том числе Степанакертский родильный дом. Есть жертвы среди мирного населения.

Это военное преступление, которое является грубым нарушением международного гуманитарного права, обычного права, оно показывает, что целью Азербайджана в Арцахе являются люди - младенцы, матери, старики. Попытки военно-политического руководства Азербайджана убить жизнь в Арцахе потерпят неудачу, а их организаторы будут привлечены к ответственности”, - написала Анна Нагдалян.

28 октября Азербайджан нанес по Шуши удары из системы залпового огня “Смерч”. По Степанакерту, столице Арцаха, также были нанесены удары с воздуха. Стало известно, что в результате ударов в Шуши погиб один мирный житель и двое получили ранения. Уполномоченный по правам человека в Арцахе Артак Бегларян позже заявил, что в результате нападений Азербайджана на гражданские районы Степанакерта и Шуши есть много жертв и разрушений. Степанакертский родильный дом стал одной из целей авиаудара, он был разрушен. Подробности уточняются.