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В Москве задержали главарей азербайджанской националистической группировки

В Москве задержали главарей азербайджанской националистической группировки

Федеральная служба безопасности РФ задержала в Москве лидеров азербайджанской националистической группировки “Во благо простых людей” Рагима Байрамова и Романа Агаева. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеграмм-канал “База”. В сообщении отмечается, что подозреваемые сейчас находятся под домашним арестом.

Спецоперация по задержанию националистов была проведена 19 октября. При обыске квартир подозреваемых полиция обнаружила пистолетный глушитель, 19 мобильных телефонов, религиозную литературу и СМИ, диски, компьютеры, а также более десяти миллионов рублей, около 5 000 долларов и 200 евро.

Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. В ходе расследования выяснилось, что участники группы преследовали пользователей Интернета, которые оставляли негативные комментарии, и избивали их. Националисты также заставляли своих жертв перед камерой приносить извинения.


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