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Люксембург для оказания помощи пострадавшим в Нагорном Карабахе предоставит 100 000 евро

Люксембург для оказания помощи пострадавшим в Нагорном Карабахе предоставит 100 000 евро

Люксембург Международному комитету Красного Креста передаст 100 000 евро для оказания помощи пострадавшим в нагорно-карабахском конфликте. Об этом Арменпресс стало известно из страницы МИД Люксембурга в Twitter.

Отмечается, что Люксембург предоставил 100 000 евро Международному комитету Красного Креста для ее деятельности по оказанию помощи тысячам гражданских лиц, пострадавшим при  конфликте в  Нагорном Карабахе.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.


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