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Азербайджан вновь обстреливает Степанакерт: дополняемо

Азербайджан вновь обстреливает Степанакерт: дополняемо

Азербайджан вновь нанес ракетные удары по Степанакерту. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена Арцаха.

Отмечается, что есть новые разрушения, однако данных о пострадавших пока нет.

Как передает корреспондент Арменпресс, сигнал воздушной тревоги в данный момент не включался.


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