Арсен Торосян представил чиновнику ВОЗ ситуацию с COVID-19 в Армении

Министр здравоохранения Арсен Торосян провел онлайн разговор с руководителем Европейского регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Арсен Торосян представил Гансу Клюге подробности о положении с COVID-19 в Армении и ситуации, обусловленной военными действиями, развязанными Азербайджаном.

Министр выразил благодарность ВОЗ за содействие, постоянно оказываемое в течение всей эпидемии, и подчеркнул свою обеспокоенность по поводу боевых действий, развязанных Азербайджаном, в частности, что агрессия происходит на фоне мирового кризиса здравоохранения, что строго препятствует национальным, региональным и мировым усилиям по реагированию на COVID-19 и способствует распространению вируса.

“Все это происходит в тяжелейшей ситуации с эпидемией, и мировое сообщество здравоохранения не сможет защитить уязвимые группы населения от пагубных последствий вируса”, - отметил министр.

Ханс Клюге, говоря о предоставляемой Армении помощи, добавил, что для оказания помощи раненым нашей стране были переданы также и наборы травматических и хирургических инструментов.

С начала эпидемии между ВОЗ и Министерством здравоохранения Республики Армения было налажено тесное сотрудничество, оказывалось техническое содействие в управлении, профилактике COVID-19, контроле за инфекцией и разработке других руководящих принципов, а также и в предоставлении тестов, реагентов, медицинских приборов и других принадлежностей. В рамках сотрудничества были организованы и визиты профессиональных медицинских команд.

Стороны подтвердили, что взаимодействие продолжается по строго скоординированному графику.