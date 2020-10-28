Россия всегда была государством стабильности в регионе: Вагаршак Арутюнян

ЕРЕВАН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Россия выступает за стабильность в регионе, наличие конфликтов не в ее интересах. Такое мнение в беседе с «Арменпресс» высказал главный советник премьер-министра РА Вагаршак Арутюнян, имея в виду роль России в контексте эскалации карабахского конфликта.

«Чтобы решить эту проблему, давайте сделаем исторический обзор. Еще в 1994 году Россия остановила в Закавказье три конфликта: в Осетии, Абхазий и в Карабахе. Когда мы говорим о роли России, мы можем четко сказать, что в регионе всегда было государство, которое устанавливало стабильность. Конфликты в этом регионе представляют угрозу для границ России», - сказал Вагаршак Арутюнян.

Он напомнил, что 27 сентября текущего года после агрессивных действий, развязанных Азербайджаном и Турцией против Арцаха, Россия отреагировала первой. С заявлениями выступили министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны России Сергей Шойгу и президент Владимир Путин. Россия одной из первых отреагировала на войну в апреле 2016 года. В то время Россия довольно активно занималась установлением режима прекращения огня, выступил Сергей Шойгу, и в Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Какую политику ведет Турция? В ответ на этот вопрос Вагаршак Арутюнян отметил, что Турция продолжает подливать масла в огонь и действовать как дестабилизатор. Он подчеркнул, что сейчас действует только Турция, а не Азербайджан, и нестабильность в регионе в интересах Турции. Он отметил, что сегодня решения принимаются в Турции, и Азербайджан их озвучивает. По его словам, Азербайджан служит реализации идеологии неоосманизма.

«Я хотел бы здесь подчеркнуть, что Россия борется с международными террористами по всем направлениям. Когда Федеральный совет России однажды обсуждал отправку войск в Сирию, обоснованием было то, что, если бы такой миссии не было, террористы пришли бы в страны СНГ, в Россию. Теперь мы это видим. Сегодня Турция вооружает террористов в Идлибе, а Россия предпринимает шаги по разоружению. Борьба с террористами в Сирии должна быть добавлена к фактору стабилизации региона со стороны России», - сказал Вагаршак Арутюнян.

Он не считает случайным и российские военные учения на Каспийском море, которые демонстрируют обеспокоенность страны ситуацией. Россия открыто заявила, что не может мириться с ситуацией, когда террористы приблизились к ее границам.