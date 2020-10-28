После целенаправленной азербайджанской атаки. ВИДЕО

ЕРЕВАН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушан Степанян обнародовала видео из Степанакерта после целенаправленной атаки Азербайджана.

Как сообщает "Арменпресс", на видео показаны кадры из Степанакертского роддома, который подвергся нападению врага.

28 октября азербайджанские вооруженные силы снова нанесли удар по столице Арцаха Степанакерту и Шуши, нанеся удар из системы залпового огня «Смерч». Вооруженные силы Азербайджана с воздуха обстреляли Степанакертский родильный дом и нанесли ущерб. Стало известно, что в результате обстрела Шуши из системы залпового огня «Смерч» один погибший и двое раненых. Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян позже сообщил, что в результате обстрела со стороны Азербайджана гражданских районов Степанакерта и Шуши есть большое число пострадавших и разрушений. Детали уточняются.