На 62-м году жизни скончался бывший депутат Верховного Совета Армении Вардан Зурначян

ЕРЕВАН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Бывший народный депутат, член Адвокатской палаты, адвокат Вардан Зурначян скончался в связи с COVID-19.

Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил пресс-секретарь адвокатской палаты Айк Акопян.

“Подтверждаю информацию о том, что Вардан Зурначян умер от коронавирусной болезни. Никакой другой информации я предоставить не могу”, - сказал Акопян.

Зурначян родился 23 июля 1958 года. Он был депутатом Верховного Совета Республики Армения первого созыва (ныне Национальное Собрание), членом постоянной комиссии по правовым вопросам, членом парламентской группы "Национальный прогресс".