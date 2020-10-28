Французский суд возобновит следствие против Депардье по делу об изнасиловании
Французский судебный следователь возобновит расследование против французского актера Жерара Депардье по делу об изнасиловании после запроса со стороны истца. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.
"Меня об этом не проинформировали", - приводит агентство слова адвоката актера.
В начале августа сообщалось, что прокуратура Франции направила следственному судье запрос на возобновление расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняется актер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Запрос был направлен после того, как молодая актриса, уже писавшая заявление на Депардье в 2018 году, вновь обратилась к органам правосудия. Агентство отмечает, что поданная ею жалоба в виде гражданского иска подразумевает практически автоматическое начало расследования.
Расследование по жалобе, поданной в августе 2018 года в прокуратуру города Экс-ан-Прованс (юг Франции), было прекращено в июне 2019 года. Неназванная актриса, которая утверждала, что работала с Депардье, заявила, что он домогался ее, когда она приходила к нему домой для "неформальной репетиции пьесы" 6 и 13 августа 2018 года. После многочисленных проверок и допроса актера следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений.
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