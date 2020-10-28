В Евросоюзе предложили ввести общую систему тестирования на COVID-19

Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил странам Евросоюза унифицировать систему тестирования на COVID-19, в частности, использовать экспресс-тесты для быстрого выявления и изолирования носителей вируса.

"Исследователи разрабатывают в настоящее время быстрые тесты, в частности, на основе анализа слюны, которые должны помочь властям быстрее определять инфицированных и быстрее их изолировать", - сказал глава Европейского совета в эфире французской радиостанции RTL.

По его словам, закрытие границ внутри ЕС не поможет справиться со второй волной коронавируса в Европе. "Мы сталкиваемся с мощной второй волной вируса, при том что о самом вирусе по-прежнему далеко не все известно, и остаются загадки", - сказал Мишель.

Он отметил, что многие страны Евросоюза рассматривают такой вариант развития событий как повторный локдаун - новая всеобщая самоизоляция. "Но это будет иметь серьезные экономические, социальные и психологические последствия", - предупредил Мишель.

По его мнению, альтернативой этому может стать развертывание на общеевропейском уровне эффективной системы тестирования. Для этого, по словам главы Евросовета, необходимо "наличие быстрых тестов, которые не требуют в такой степени логистических усилий и длительного периода ожидания",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мишель добавил, что на предстоящий видеоконференции европейских лидеров в четверг планируется обсуждение вопросов унификации тестов на COVID-19 и координация в этой сфере, а также вопросы будущей вакцинации.

Мишель также отметил, что многие европейские лидеры согласны с тем, что общеевропейская система тестирования может оказаться более эффективной, что национальная.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель объявил о проведении 29 октября видеоконференции с участием европейских лидеров для обсуждения ситуации c коронавирусом.

На фоне второй волны коронавируса ряд европейских стран принимают новые ограничительные меры. В частности, в Бельгии, где работают Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент, на прошлой неделе был введен комендантский час, закрыты кафе, рестораны и бары, организациям было предложено вернуться, по возможности, к удаленной работе.