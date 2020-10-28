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Алиев выразил готовность к переговорам с Пашиняном в Москве без предварительных условий

Алиев выразил готовность к переговорам с Пашиняном в Москве без предварительных условий

ЕРЕВАН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве без каких-либо предварительных условий. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Интерфакс.

Президент Азербайджана подчеркнул, что не получал приглашения на переговоры в Москве, но положительно отреагировал бы, если бы получил.

Он добавил, что готов приехать в Москву для переговоров с премьер-министром Армении без каких-либо предварительных условий.


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