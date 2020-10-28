Депутат ЕС от Дании ожидает решительных шагов для прекращения нагорно- карабахского конфликта
17:08, 28 Октябрь, 2020
ЕРЕВАН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Николай Виллумсен, член Европейского парламента, представляющий “Красно-зеленый альянс” в Дании, ожидает от Европейского союза решительных шагов по прекращению нагорно-карабахского конфликта. «Продолжение конфликта приведет к регистрации новых военных преступлений», - написал депутат в своем микроблоге в Twitter, сообщает Арменпресс.
Европарламентарий приложил к своему посту исследование Human Rights Watch, в котором представлены факты применения Азербайджаном кассетных боеприпасов.
Напомним, что Азербайджан применил широко запрещенные кассетные боеприпасы в жилых районах Нагорного Карабаха.
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