Депутат ЕС от Дании ожидает решительных шагов для прекращения нагорно- карабахского конфликта

ЕРЕВАН, 28 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Николай Виллумсен, член Европейского парламента, представляющий “Красно-зеленый альянс” в Дании, ожидает от Европейского союза решительных шагов по прекращению нагорно-карабахского конфликта. «Продолжение конфликта приведет к регистрации новых военных преступлений», - написал депутат в своем микроблоге в Twitter, сообщает Арменпресс.

Европарламентарий приложил к своему посту исследование Human Rights Watch, в котором представлены факты применения Азербайджаном кассетных боеприпасов.

Напомним, что Азербайджан применил широко запрещенные кассетные боеприпасы в жилых районах Нагорного Карабаха.