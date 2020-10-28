Шуши после артобстрелов Азербайджана: фотографии
16:30, 28 Октябрь, 2020
Единый армянский информационный центр опубликовал фотографии Шуши после обстрела азербайджанскими вооруженными силами из системы залпового огня “Смерч”.
28 октября азербайджанская сторона из системы залпового огня “Смерч” нанесла удары по Шуши и по столице Арцаха Степанакерту. Стало известно, что в результате обстрела в Шуши есть один погибший и двое раненых. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян заявил, что в результате ударов Азербайджана по гражданским районам Степанакерта и Шуши есть много жертв и разрушений. Степанакертский родильный дом стал одной из мишеней, он разрушен. Детали уточняются.
Фото Давида Каграманяна
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