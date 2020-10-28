Новых нежелательных реакций на вакцину "Спутник V" в ходе пострегистрационных испытаний не появилось, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Новых нежелательных реакций не появилось, пока что все все нормально",- сказал Гинцбург.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.