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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3%

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3%

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 3,15%, до $40,30 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:31 мск.

В то же время нефть марки WTI дешевеет на 3,79%, до $38,36 за баррель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 


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