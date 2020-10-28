Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3%

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 3,15%, до $40,30 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:31 мск.

В то же время нефть марки WTI дешевеет на 3,79%, до $38,36 за баррель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.