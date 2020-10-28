Во время военного положения будут ужесточены меры наказания за определенные действия

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленный правительством проект закона, которым предусматривается установление более жестких мер наказания за определенные действия, совершаемые во время военного положения. Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения на внеочередном заседании НС представил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

Проектом предлагается доработать ряд статей Уголовного кодекса, в частности, меры наказания за деяния, предусмотренные статьями 327 , 3271, 3275, 3276, 328, 356, 361, 362, вносятся определенные уточнения и в правовые регламенты. Согласно указанной законодательной инициативе предусматриваются более строгие меры наказания за совершение определенных действий во время военного положения, войны или в случае боев.

В связи с этой инициативой письменных предложений не поступало.

Проект на заседании НС получил 69 голосов “за”.

Анна Григорян