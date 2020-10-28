Самым загруженным аэропортом в Европе стал парижский Шарль де Голль

Лондонский аэропорт Хитроу, до недавнего времени крупнейший по пассажиропотоку в Европе, уступил статус самого загруженного парижскому Руасси - Шарль де Голль из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении столичной воздушной гавани.

Хитроу пересмотрел в сторону понижения прогноз пассажиропотока в 2020 и 2021 годах - с 29,2 млн до 22,6 млн и с 62,8 млн до 37,1 млн соответственно, что связано "со второй волной COVID-19 и медленным прогрессом во внедрении британским правительством тестирования" авиапассажиров, прибывающих из стран с высоким уровнем заболевания.

"Великобритания уступила конкурентное преимущество европейским соперникам, - отмечают в Хитроу. - Впервые парижский Руасси - Шарль де Голль обошел Хитроу в качестве крупнейших воздушных ворот Европы, и вплотную за ним следуют голландский Схипхол, а также аэропорт Франкфурта-на-Майне",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За девять месяцев текущего года убытки лондонской воздушной гавани возросли еще на £1,5 млрд ($1,95 млрд), что обусловлено прежде всего "падением пассажиропотока в третьем квартале более чем на 84%."

Во вторник число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 22,8 тыс., умерли 367 заболевших. Всего в стране зафиксировано 45 365 летальных исходов, что стало самым высоким показателем в Европе, число инфицированных составило 917 тыс.