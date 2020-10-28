Община Вагашен оказывает свое содействие передовой

В период с 27 сентября по 26 октября 2020 года, с начала военных действий на линии соприкосновения, соответствующая комиссия администрации села Вагашен Гегаркуникской области собрала 16 млн 360 000 драмов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ общины Вагашен, на собранные средства были приобретены продукты питания, сигареты и другие предметы первой необходимости и отправлены на передовую. Также были закуплены мониторы и оборудование на сумму 417 007 драмов, лекарства на сумму 656 000 драмов, спальные мешки и одежда на сумму 1 103 драмов. Семьям погибших военнослужащих и добровольцев общины выделено 7 миллионов 830 000 драмов. Семьям, эвакуированным из Арцаха, были предоставлены продукты питания на 205 000 драмов и лекарства на 225 000 драмов. Муниципалитет общины Вагашен перечислил Всеармянскому фонду “Айастан” 1 миллион драмов, а проживающие за рубежом жители Вагашена - 410 000 рублей.

Помощь фронту продолжается.

Хосров Хлгатян