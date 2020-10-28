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По причине COVID-19 скончался бывший заместитель директора СНБ Гурген Егиазарян

По причине COVID-19 скончался бывший заместитель директора СНБ Гурген Егиазарян

14:52, 28 Հոկտեմբեր, 2020

В возрасте 72 лет по причине COVID-19 28 октября скончался бывший заместитель директора СНБ Гурген Егиазарян.

Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МЦ “Сурб Григор Лусаворич” Геворг Дердзян:

"Его состояние оценивалось как тяжелое, и он имел сопровождающие заболевания".

По положению на 11:00 28 октября в Армении по причине COVID-19 скончались 1 243 человека.

Лилит Демурян


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