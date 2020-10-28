В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание

Национальное собрание Армении продолжает созванное 27 октября по инициативе правительства внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», депутаты во втором чтении обсудят и проголосуют за законопроекты, принятые в предыдущий день.

Согласно представленному законопроекту О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О правовом режиме военного положения”, регулируются отношения, связанные с изъятием имущества в случае возникновения необходимости использования имущества физических и юридических лиц в период военного положения.

Законодательным пакетом О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об обороне и о внесении дополнений в смежные законы создается ополчение и устанавливается этот термин.

Проект закона О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения предусматривает более строгие меры наказания во время военного положения и за совершение определенных действий во время войны.