Рами Малек, сыгравший злодея Сафина в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, рассказал в интервью GQ, почему эта роль далась ему с трудом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сафин – человек дотошный и осторожный, и это сильно нервирует. Периодически он дает вам почувствовать, что за вами наблюдают, и это тоже неприятно. В результате вы начинаете сомневаться: а действительно ли верно то, что вы считаете правильным. А потом возникают вопросы о том, что такое зло", — пояснил актер.

"Этот персонаж заворожил меня, потому что он может закрыться от эмпатии и шаг за шагом методично заниматься только реализацией собственных желаний. Постепенно я начал его понимать", — добавил он.

Звезда "Богемской рапсодии" предположил, что Сафин так безжалостно действует, по всей видимости, из-за своего прошлого, и рассказал, что ему было тяжело ассоциировать себя с "клиническими" проявлениями своего героя.

"Он нашел способ ценить собственное зло, и это мне сложно было принять с психологической точки зрения", — рассказал Малек.

Релиз "Не время умирать" из-за пандемии коронавируса перенесен на 2 апреля 2021 года.