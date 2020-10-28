Армен Григорян принял посла Франции в Армении Джонатан Лакота

Сегодня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Джонатан Лакота. Как сообщает Арменпресс, секретарь Совбеза обратил внимание посла на факты грубых нарушений Азербайджана трех соглашений о гуманитарных перемириях, достигнутых благодаря последовательным усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Секретарь Совбеза подчеркнул растущую вовлеченность Турции в вопросы региональной безопасности и дестабилизации, что проявляется предоставляемой Азербайджану военно-технической поддержкой, вербовкой и перемещением в зону конфликта иностранных боевиков-террористов, а также призывами к военному урегулированию конфликта.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян высоко оценил дружбу между Арменией и Францией, имеющую глубокие корни, усилия Франции и лично президента Макрона в деле мирного урегулирования конфликта, а также визит в Армению и в Арцах делегации, возглавляемой депутатами Национального собрания Франции.

Джонатан Лакот вновь подтвердил необходимость мирного и дипломатического урегулирования конфликта.