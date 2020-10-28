Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за защиту Отечества.

Вирабян Геворг Мушегович, 1994 г. р.

2.Чатинян Арен Артурович, 2000 г. р.

Ованнисян Арут Артакоович, 2001 г. р.

4.Алексанян Ашот Норикович, 2002 г. р.

5.Мнацаканян Норайр Беникович, 2000 г. р.

6.Овакимян Ара Максимович, 1988 г. р.

7.Серобян Севак Левонович, 1987 г. р.

8.Манучарян Мгер Гарикович, 1990 г. р.

Меликян Ваге Ваагнович, 1996 г. р.

10.Даллакян Аркадий Феликсович, 1978 г. р.

11.Гаспарян Айк Давидович, 1984 г. р.

12.Мелконян Карен Вачикович, 1991 г. р.

13.Мадоян Ара Максимович, 1977 г. р.

Аросян Меликсет Саркисович, резервный состав, 1992 г. р.

15.Запаса Гукасян Артур Араевич, 1992 г. р. В 1991 г. р.

Мусикян Карен Левонович, резервный состав, 1987 г. р.

17.Абгарян Геворг Вазгенович, 1980 г. р.

18.Балаян Гриша Манасович, 1990 г. р.

19.Петросян Арен Самвелович, 2001 г. р.

20.Маркарян Владимир Спартакович, 2002 г. р.

21.Казарян Мелкон Аветисович, 1982 г. р.

22.Петросян Мушег Геворкович, 1988 г. р.

23.Саркисян Гамлет Ашотович, 1994 г. р.

24.Еганян Эрик Гарникович, 1981 г. р.

25.Аветисян Тигран Смбатович, 1996 г. р.

26.Мамиконян Арсен Александрович, 1996 г. р.

27.Нурбекян Мушег Арутюнович, 1981 г. р.

Давтян Гарик Адамович, 2001 г. р.

29.Григорян Саак Вараздатович, 1984 г. р.

30.Овакимян Ара Жирайрович, 1989 г. р.

Восканян Тигран Рафикович, резервный состав, 1993 г. р.

32.Казарян Армен Вагинакович, 2001 г. р.

33.Туманян Гор Сейранович, 2000 г. р.

34.Габриэлян Юра Ашотович, 2002 г. р.

Хомов Ашот Мигранович, 2001 г. р. Чаталян Рубен Киракосович, 2002 г. р.

37.Алеян Давид Вачаганович, 2001 г. р.

38.Кочарян Арман Артушович, 2000 г. р.

Атабекян Арман Санасарович, 2001 г. р.

40.Геворгян Арег Ваагнович, 2001 г. р.

Хуршудян Левон Геворкович, 2001 г. р.

42.Аветисян Тигран Геворкович, 2000 г. р.

43.Геворгян Роман Карапетович, 2000 г. р.

44.Аветисян Ерванд Мхитарович, 2000 г. р.

45.Амбарцумян Рубен Каренович, 2001 г. р.

46.Манукян Левон Араевич, 2000 г. р.

47.Акопян Давид Арамович, 2001 г. р.

48.Хачатрян Сережа Арамович, 2001 г. р.

Касабян Арман Камоевич, 2001 г. р.

50.Иванов Петр Арменович, 2000 г. р.

Агабабян Ваге Нерсесович, 2001 г. р. Махтесян Гурген Геворкович, 2001 г. р. Балбабян Артак Азатович, 2001 г. р.

54.Саядян Торгом Арзуманович, 2001 г. р.

55.Егикян Ваге Артурович, 2001 г. р.

56.Арутюнян Епрем Давидович, 2001 г. р.

57.Калоян Мурад Юрикович, 2000 г. р.

58.Киракосян Давид Артакович, 2000 г. р.

Мосоян Давид Арамович, 2001 г. р.

До публикации этих имен было известно о 1 009 погибших.