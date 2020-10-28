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Сенатор Канады призвал свое правительство признать независимость Арцаха

Сенатор Канады призвал свое правительство признать независимость Арцаха

Член Сената Канады Лео Хосакос призвал правительство Канады осудить азербайджано-турецкую агрессию и признать независимость Республики Арцах. Как передает Арменпресс,  сенатор это заявление сделал в Парламенте Канады.

“Сенат Канады призывает правительство немедленно осудить совместную азербайджано-турецкую агрессию, направленную против Республики Арцах, содействовать запрету на экспорт военной продукции в Турцию, признать право Арцаха на самоопределение, и в свете эскалации, а также продолжающихся ударов по мирному армянскому населению признать независимость Республики Арцах”, - отметил депутат.

Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о приостановке поставок военного оборудования в Турцию.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.


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