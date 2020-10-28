Что остановит войну? Автор колонки в “The Washington post” Дэвид Игнатиус

Журналист, новелист, автор колонки в “The Washington post” Дэвид Игнатиус коснулся Арцахской войны, пытаясь понять, что остановит стороны от решения конфликта военным путем. Его статья посвящена усилиям стран-сопредседателей Минской группы и трехкратному нарушению соглашения о прекращении огня. Игнатиус отметил, что переговоры о прекращении огня вообще являются настоящим кошмаром для дипломатов. Напавшие хотят получить преимущество. Обороняющиеся не хотят идти на уступки под дулами автоматов. “Военные не прекращают битвы, пока цена их продолжения не выше”, - передает Арменпресс, цитируя обозревателя и поднимая риторические вопросы о возможных действиях США, которые могут поднять цену войны. “Соединенные Штаты должны немедленно подумать о том, как увеличить стоимость боевых действий. Прекратить продавать Баку израильское оружие? Оказывает ли Россия военно-политическую помощь Армении? Сделать заявление, осуждающее Азербайджан и его партнера Турцию за отказ от мирного соглашения?” - написал он.

Дэвид Игнатиус отметил, что устойчивым долгосрочным результатом для Нагорного Карабаха может стать обретение статуса автономии. “Но любой вопрос об окончательном статусе далек от завершения, пока стреляют пушки”, - завершил он.