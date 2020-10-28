В ВПК США не прогнозируют снижения военных расходов после выборов

США при любом исходе всеобщих выборов 3 ноября не пойдут на сокращение военных расходов в том числе из-за успеха в развитии новых вооружений в России. Убежденность в этом выразил во вторник в интервью телеканалу CNBC исполнительный директор американского концерна Raytheon Technologies Грегори Хейс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Откровенно говоря, такой шаг был бы нелепым", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. "Оборона всегда относилась к разряду вопросов, решаемых на двухпартийной основе. Когда [кандидат на пост президента США от демократов Джозеф] Байден был вице-президентом, а до этого - сенатором, он исповедовал достаточно здравый подход к национальной обороне. Он осознавал необходимость взаимодействия обеих сторон (демократов и республиканцев - прим. ТАСС) в целях обеспечения нужд национальной обороны", - продолжал глава одного из крупнейших подрядчиков Пентагона.

Хейс прогнозирует, что военные расходы США после выборов при любом раскладе останутся на нынешнем уровне. "Мы уступили свое технологическое преимущество китайцам и в некоторых случаях россиянам, поэтому нам требуется вкладывать больше долларов в развитие ряда новейших технологий, если мы собираемся конкурировать с новыми возникающими угрозами", - пояснил глава Raytheon. В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин введет санкции за поставки вооружений на Тайвань против американских Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.

Как напоминает телеканал, нынешний президент-республиканец Дональд Трамп увеличил объем бюджета Пентагона с $700 млрд в 2018 году до $730 млрд в 2020 году. Его соперник на выборах Байден не делал заявлений в поддержку сокращения военных расходов США в отличие от ряда представителей прогрессивного крыла его Демократической партии. Бывший вице-президент в предвыборной программе обещал сосредоточить ресурсы государства на развитии инновационных технологий в киберпространстве, космосе и в области искусственного интеллекта.