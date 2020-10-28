Китай приостановил прием грузов с трех российских судов из-за COVID-19

Таможенные органы Китая на неделю остановили прием импортных деклараций трех российских судов из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте главного таможенного управления КНР.

"Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомило, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок продуктов водного промысла, импортированных на трех российских рыболовных судах и с одного холодильного склада в Нидерландах, дал положительный результат", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что таможенные органы по всей стране со вторника на одну неделю приостанавливают прием импортных деклараций судов Proekt-1Gela LTD., Darlallcsevnaush Flot, Guldran Gursaami LTD. и одного нидерландского холодильного склада Daalimpex Harlingen B.V.

По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.