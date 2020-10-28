В Вашингтоне вспыхнули столкновения с полицией после смерти мотоциклиста

Акции протеста вспыхнули в Вашингтоне, округ Колумбия, после смерти водителя мопеда в результате аварии, начались столкновения с полицией. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на полицию.

Трагический инцидент произошел в пятницу примерно в 22.10 по-местному времени (05.10 мск). Сообщается, что полицейские увидели человека без шлема, управляющего электрическим мопедом, и попытались остановить нарушителя, однако мопед столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии водитель мопеда погиб. Согласно заявлению полиции, мотоциклист скончался в больнице.

Гибель водителя мопеда вызвала в городе акции протеста. В ходе беспорядков демонстранты разбили окна в здании полицейского участка и опрокинули несколько мусорных баков. Демонстранты также бросали различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. По меньшей мере один полицейский пострадал, один человек был задержан.

Начальник полиции округа Колумбия Питер Ньюшэм отметил, что следствие должно провести расследование и определить был ли факт преследования погибшего, что могло стать причиной его гибели.