Азербайджан нанес удары по Шуши: жертв нет

Азербайджан нацелился на город-крепость Арцаха. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах

“Ночь с 27 на 28 октября в населенных пунктах Арцаха прошла относительно спокойно. Вечером вражескими силами были обстреляны Мартуни и верхний подрайон Аскерана. После полуночи обстановка оставалась стабильно напряженной, без применения огня. Параллельно с утренними боевыми действиями Азербайджан вновь открыл огонь в направлении мирных населенных пунктов. Несколько минут назад противник нанес удары по городу-крепости Шуши. К счастью, жертв и пострадавших нет”, - как передает Арменпресс, об этом сообщает ГСЧС Арцаха.