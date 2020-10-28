Конгрессмен США призывает в отношении Азербайджана немедленно применить санкции Магнитского

Конгрессмен США Джимми Гомес призвал администрацию Трампа в отношении Азербайджана немедленно применить санкции Магнитского. Как передает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter написал сам конгрессмен.

“Многочисленные попытки Госдепартамента, направленные на прекращение огня между Арменией и Азербайджаном, проваливаются, в то время как продолжаются грубые нарушения прав человека. Я и мои коллеги призываем администрацию Трампа в отношении Азербайджана немедленно применить санкции Магнитского”, - написал он, опубликовав письмо конгрессменов, направленное 23 октября Майку Помпео, изложенное четырьмя конгрессменами и подписанное еще 24.

Санкции Магнитского включают визовые ограничения на въезд в США и блокирование финансовых активов в банках США.

С 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, при поддержке Турции начал военные действия, направленные против Арцаха. Огонь ведется даже в направлении мирного населения как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.