Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа
10:43, 28 Октябрь, 2020
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа сообщил об атаке, совершенной на сайт кампании.
"Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы работаем с правоохранительными органами, чтобы выяснить источник атаки", – сообщил директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Тим Мертоу в твиттере.
Он отметил, что злоумышленники не получили доступ ни к какой конфиденциальной информации, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Работа сайта восстановлена, добавил он.
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