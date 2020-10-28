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Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа сообщил об атаке, совершенной на сайт кампании.

"Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы работаем с правоохранительными органами, чтобы выяснить источник атаки", – сообщил директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Тим Мертоу в твиттере.

Он отметил, что злоумышленники не получили доступ ни к какой конфиденциальной информации, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Работа сайта восстановлена, добавил он.


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