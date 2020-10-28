Сбит еще один беспилотник Азербайджана
Армия обороны Арцаха сбила еще один беспилотник Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
“С добрым утром! Сбит еще один БПЛА”, - сообщила Шушан Степанян.
По последним данным, опубликованным 26 октября, армянская сторона сбила 220 БПЛА Азербайджана.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 15:26 Индия продлила запрет на международные полеты до конца ноября
- 15:23 В результате ударов Азербайджана по Степанакерту и Шуши есть пострадавшие: подробности выясняются
- 15:03 Община Вагашен оказывает свое содействие передовой
- 15:00 В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание
- 14:52 По причине COVID-19 скончался бывший заместитель директора СНБ Гурген Егиазарян
- 14:24 Рами Малек рассказал, почему ему сложно было играть в "Не время умирать"
- 14:21 Азербайджан наносит авиаудары по Степанакерту: мишенью стал роддом: дополняется
- 14:13 МО Армении опровергает дезинформацию Азербайджана об ударе по Барде, нанесенном “Смерчем”
- 14:08 Итальянский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении Google
- 14:03 Армен Григорян принял посла Франции в Армении Джонатан Лакота
- 13:50 Замминистра ИД Ирана вылетел в Баку для представления инициированной ими программы мира
- 13:34 Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
- 13:20 Сенатор Канады призвал свое правительство признать независимость Арцаха
- 13:20 Британские ученые заявили о несовершенности первых вакцин от COVID-19
- 13:02 Президент Армен Саркисян поздравил президента Чехии по случаю национального праздника
- 12:46 Азербайджан нанес удары по Шуши и Степанакерту: в Шуши есть жертва
- 12:40 Новая кампания армян призывают SpaceX отменить сделку с Турцией: TechCrunch
- 12:34 Замминистра юстиции призван и освобожден от исполнения обязанностей
- 12:31 Что остановит войну? Автор колонки в “The Washington post” Дэвид Игнатиус
- 12:23 В ВПК США не прогнозируют снижения военных расходов после выборов
- 12:16 Китай приостановил прием грузов с трех российских судов из-за COVID-19
- 11:52 Структуры министерства ВТП Армении сделали перечисления во Всеармянский фонд “Айастан”
- 11:36 “Золотой абрикос” проектом “Посвящается Арцаху” присоединится ко всеармянскому сбору средств
- 11:25 В Армении подтверждено 2 241 новых случаев COVID-19
- 11:23 В Вашингтоне вспыхнули столкновения с полицией после смерти мотоциклиста
19:15, 22.10.2020
Просмотрели 2542 раз Военнопленный азербайджанец рассказал о турецких специалистах на командных пунктах ВС Азербайджана
13:36, 22.10.2020
Просмотрели 2436 раз В Госдуме заявили о возможной десантной операции России в Карабахе
16:23, 23.10.2020
Просмотрели 2319 раз Президент Республики Арцах направил открытое письмо Президенту Российской Федерации
19:37, 24.10.2020
Просмотрели 1883 раз Российский журналист Тимофей Ермаков представил документальный фильм «Несломленный Арцах»
12:34, 26.10.2020
Просмотрели 1818 раз Политика Эрдогана и Алиева - прямой удар по имиджу Путина, Макрона и Трампа: Теван Погосян