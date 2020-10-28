Сбит еще один беспилотник Азербайджана

Армия обороны Арцаха сбила еще один беспилотник Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“С добрым утром! Сбит еще один БПЛА”, - сообщила Шушан Степанян.

По последним данным, опубликованным 26 октября, армянская сторона сбила 220 БПЛА Азербайджана.