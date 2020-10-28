Спикер парламента Ирана сообщил, что заразился коронавирусом

Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заразился коронавирусом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Один из сотрудников моего аппарата заразился коронавирусом. В полночь стал известен результат и моего теста, он оказался положительным", - приводит в среду агентство ISNA слова спикера.

По информации агентства, Галибаф заявил, что находится на карантине, но рассчитывает продолжить выполнять свои обязанности.

В последние дни в Иране возобновился рост числа инфицированных. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета: 31 августа суточный прирост заболевших упал до минимума за последние недели - 1 642. После этого число новых инфицированных вновь начало расти. Официально о начале второй волны распространения коронавируса в Иране было объявлено 15 июля. По данным на 27 октября, общее число заразившихся в Иране достигло 581 824, выздоровели 463 611 человек, а общее число летальных исходов достигло 32 953.