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Спикер парламента Ирана сообщил, что заразился коронавирусом

Спикер парламента Ирана сообщил, что заразился коронавирусом

Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заразился коронавирусом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Один из сотрудников моего аппарата заразился коронавирусом. В полночь стал известен результат и моего теста, он оказался положительным", - приводит в среду агентство ISNA слова спикера.

По информации агентства, Галибаф заявил, что находится на карантине, но рассчитывает продолжить выполнять свои обязанности.

В последние дни в Иране возобновился рост числа инфицированных. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета: 31 августа суточный прирост заболевших упал до минимума за последние недели - 1 642. После этого число новых инфицированных вновь начало расти. Официально о начале второй волны распространения коронавируса в Иране было объявлено 15 июля. По данным на 27 октября, общее число заразившихся в Иране достигло 581 824, выздоровели 463 611 человек, а общее число летальных исходов достигло 32 953.


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