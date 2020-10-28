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Пресс-секретарь президента Арцаха представил подробности о состоянии здоровья Джалала Арутюняна

Пресс-секретарь президента Арцаха представил подробности о состоянии здоровья Джалала Арутюняна

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян представил подробности о состоянии здоровья генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна. В беседе с Арменпресс Ваграм Погосян отметил, что осложнений в состоянии здоровья нет.

“В период выздоровления нет никаких осложнений”, - сказал Ваграм Погосян.

Джалал Арутюнян был ранен на боевой позиции. 27 октября он был освобожден с должности министра обороны Республики Арцах. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян за выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах деле в защиты и безопасности Родины, за отвагу и личное мужество присвоил генерал-лейтенанту Джалал Арутюняна высшее звание Героя Арцаха.


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