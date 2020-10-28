Турецкое военное присутствие на Южном Кавказе и терпение России 

Война в зоне Нагорно-карабахского конфликта принимает новые формы. По всей линии соприкосновения вооруженных сил сторон идут затяжные тактические, а в отдельных местах партизанские бои. Стороны продолжают нести значительные потери в живой силе и технике. Война по-прежнему угрожает стать региональной. Об опасностях конфликта пишут ведущие мировые СМИ. Все больше политиков и дипломатов высказывается в пользу восстановления режима прекращения огня и возобновления политических переговоров. Почему до сих пор не установлен режим прекращения огня в зоне конфликта? Почему запаздывают увещевания представителей сверхдержав? Почему Минской группе ОБСЕ не удается договориться о восстановлении или установления нового режима перемирия? В этой аналитической наработке мы постараемся раскрыть некоторые подробности сложившейся непростой ситуации.

История вопроса миротворцев в зоне Нагорно-карабахского конфликта

В 1993-94гг. автору этих строк в качестве армянского дипломата приходилось неоднократно участвовать во встречах и в переговорах с целью создания миротворческих сил ОБСЕ и их ввода в зону конфликта. Тогда эта идея казалась новой, хорошей. Было ясно, что ельцинская Россия одна не сможет обеспечить миротворческий процесс в зоне конфликта. Другие игроки ОБСЕ изучали возможность создания многонациональных сил и их ввода в зону конфликта. Тода дело дошло и до конкретики в вопросах того, как будет осуществляться связь миротворческого контингента с основными базами стран-членов организации и как будет управляться этот контингент. Тогда только что созданная Минская группа ОБСЕ старалась вызвать интерес к этому процессу, а американские стратеги рассматривали предоставленную возможность в общей картине продвижения Запада в постсоветское пространство. Помнится, что уже тогда очень активными были турецкие дипломаты. Представители турецкого МИДа зачастили в Ереван и настойчиво предлагали свои услуги в качестве миротворцев и посредников в мирном процессе. Тогдашние власти Армении во главе с президентом Левоном Тер-Петросяном искали возможность нормализации отношений Армении с Турцией и рассматривали этот вопрос в общем пакете процееса нормализации. Но очень быстро стало ясно, что Турция, имея за собой поддержку США и НАТО, стремится обосноваться на Южном Кавказе, наращивать здесь свое военное и политическое присутствие и, в то же время, открыто выступать в поддержку Азербайджана, против Армении и Нагорного Карабаха, заставить последних играть по правилам новых гегемонов региона. Тогда, попытки нормализации отношений с Турцией, установления дипломатических отношений с этой страной и открытия границ оказались безуспешными и Армения дала понять партнерам по Минской группе ОБСЕ (куда входила и входит также Турция), что официальная Анкара на может быть приемлемым посредником в миротворческом процессе по той простой причине, что однобоко поддерживает Азербайджан и не желает принимать во внимание аргументы армянской стороны. После смены власти в Армении в 1998г. вопрос обсуждения миротворческой роли Турции в Нагорно-карабахском конфликте в основном прекратился, хотя в отдельные периоды Турция предпринимала новые попытки заставить Армению признать ее влиятельным миротворцем. Уже в 90-ые годы одной из важных задач армянской дипломатии стало разъяснение всему миру, что Турция не может быть посредником еще и потому, что оказывала и оказывает разностороннюю помощь Азербайджану (в том числе военную, техническую, политическую, дипломатическую). И только турецких военных тогда не было на линии военных столкновений. Однако последние двадцать лет Турция наращивала свое военно-политическое присутствие в Азербайджане и одержимое ненавистью к армянам политическое руководство официального Баку, основываясь на доктрине “одна нация- два государства”, создавала для этого все условия.

Россия и Турция между противоборством и сотрудничеством

Стремясь любой ценой помешать стратегическому союзу Армении с Россией, ослабив Армению и настраивая против нее тюркский и исламский мир, Азербайджан стремился пивлечь на свою сторону российские элиты, не жалея сил для объяснений о том, что он гораздо лучший и надежный партнер для русских, чем армяне. Россия благосклонно соглашалась с азербайджанскими заверениями, ясно давая понять, что рассматривает Армению стратегическим союзником, а Азербайджан – стратегическим партнером. Для России чрезвычайно важно было и есть сохранение тесных связей и с закавказским союзником и с закавказским партнером. После ухода из Грузии Россия очень аккуратно и внимательно оценивает перспективы своего присутствия на юге Кавказа. Однако Азербайджан, имея возможности для маневра и политико-дипломатической активности, все больше склонялся к союзу с Турцией в рамках построения большого Турана, и в то же время вполнял определенную миссию по убеждению России, что этот большой Туран не против России, и что возможно великое слияние восточно-славянских и тюркских начал. Здесь следует сказать пару слов об этой концепции. Современная путинская Россия выступает локомотивом евразийского интеграционного процесса. Как известно, российское евразийство основывается на идеологических установках великой гармонии между славянским и тюркским мирами. Сейчас, основываясь на успешном развитии евразийской экономической интеграции за прошедшие шесть лет, Россия педлагает вовлечь в Большое евазийское патнерство практически всю Большую Евразию, в том числе и тюркский мир. Турция (и это не секрет) также видит себя локомотивом евразийской интеграции, которая включила бы в себя в первую очередь тюркские страны, а затем и, возможно, исламский евразийский мир. Мы писали о неоосманских амбициях современной турецкой и азербайджанской элит и не считаем нужным повтояться здесь. Однако очевидно, что даже в своем общем видении евразийского интегрированного будущего, Россия и Турция с Азербайджаном будут или партнерами, или конкурентами. Вот этого лобового столкновения с большим Тураном Россия хочет избежать. Именно поэтому антироссийской активности Турции в вопросах Крыма, Северного Кавказа, Волжско-каспийского региона, Центральной Азии, Россия противопоставляет спокуйную, в целом сдержанную, выверенную позицию. И вместе с этим, Россия готова выполнять свой союзнический долг перед Арменией, если это будет необходимо, о чем ясно и недвусмысленно заявил Президент Владимир Путин.

Открытого столкновения между Россией и Турцией в решении проблемы Нагорного Карабаха, в прошедшие десятилетия пришлось избежать в том числе и потому, что 25 лет тому назад в кулуарах ОБСЕ не смогли договориться о создании миротворческого контингента для зоны конфликта и о ее функциях и полномочиях. Тогда Армения, непризнанный Нагорный Карабах и Азербайджан даже гордились тем, что режим прекращения огня и перемирие сохраняется собственными силами, без участия влиятельных международных акторов. Это внушало оптимизм, что при таком режиме стороны могут и договориться по основным принципам урегулирования. Однако жизнь показала совершенно противоположный итог. Безграничная ненависть и армянофобия азербайджанских властей свелась к следующей простой и ясной цели: завладеть Нагорным Карабахом с армянами или без них, в противном случае опустошить регион, физически уничтожить армянский элемент, любой ценой установить контроль над всей зоной конфликта. Для решения этого вопроса Азербайджан не остановился ни перед турецким политико-дипломатическим и военным контролем, ни перед вводом в страну более 2000 тыс. сирийских террористов, ни перед приглашением наемников из Афганистана и Пакистана. И теперь уже Турция громко заявляет, что у нее не меньше миротворческих прав в зоне конфликта, чем у России. И это на фоне того, что Президент НКР Араик Арутюнян обратился к России с просьбой сыграть ведущую роль в установлении мира и стабильности и напомнил о миссии России в исторических судьбах армян.

К вопросу о миротворческой миссии России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения согласна на ввод миротворческого контингента в зону конфликта. Это заявление совершенно созрело, так как очевидно, что современная война в зоне Нагорного Карабаха протекает на фоне беспрецедентной ненависти. Еще раз хочется отметить, что Россия имеет наибольшее из сопредседателей Минской группы ОБСЕ влияние на Армению и Азербайджан. Это принимается и другими сопредседателями- США и Францией. Армения и Нагорный Карабах желают видеть Россию в роли миротворца в зоне конфликта. Думается, что этот сигнал будет достаточным для того, чтобы в ОБСЕ через 20 с лишним лет возобновились интенсивные консультации по созданию миротворческого контингента и ее мандату. Политические наблюдатели в Армении, знающие историю и дипломатические тонкости Карабахского вопроса, считают, что эти переговоры могут длиться неделями, а то и месяцами. Здесь стоит напомнить, что в 90-х гг. этот миротворческий контингент так и не был создан еще и потому, что у влиятельных держав не нашлось свободных материальных средств. Насколько изменилось положение сегодня? Турция желает иметь свои военные базы в Азербайджане. Если не как миротворец в конфликте, то как союзник по большому Турану. Россия имеет свою военную базу в Армении и ей легче всего, в случае необходимости, обосноваться на новых позициях в зоне конфликта. Хотя Турция – член НАТО и имеет поддержку США и НАТО, однако ее новая роль гегемона Южного Кавказа и Центральной Азии может с нервозностью восприниматься многими “сильными” мира сего. И все же ситуация развивается в том направлении, чтобы внешним вооруженным вмешательством умиротварить регион и не дать конфликту стать международным.

В Армении в последние недели многократно усилились пророссийские настроения. Ясно, что идет процесс нового осмысления армяно-российского союза. История столетней давности имеет возможность повторения и это призывает армян в Армении и Диаспоре по новому осмыслить многовековой императив безальтернативности этого союза в судьбах армян. Стоит ожидать, что Россия увеличит свое влияние на Южном Кавказе, именно основываясь на желании армян всемерно укрепить и углубить армяно-российский союз. Азербайджану станет труднее одновременно утверждать России о преданности и верности и в то же время принять диктат Турции. В выборе между Россией и Турцией Азербайджан будет делать ошибку. И в результате этой ошибки, интрига, построенная десятилетиями, основанная на недомолвках и недосказанности, а обильно политое сладкословием и гостинцами, лопнет, как мыльный пузырь. Для кого-то это дипломатические игры и политические маневры, а для миллионов людей – это тяготы и невзгоды войны, это смерти близких людей, человеческие трагедии и неумирающая надежда установления мира и стабильности. Армянский народ в Армении, в Арцахе и в Диаспоре желает достойного мира и надеется на помощь друзей во всем мире. Армяно-российский стратегический союз должен еще более укрепиться. Только так можно будет нейтрализовать угрозы равновесию и стабильности на Южном Кавказе.

АРАМ САФАРЯН

Политический аналитик,

координатор Евразийского экспертного клуба