Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

Трамп снизил лимит приема беженцев до рекордно низкого уровня в 15 тыс.

Трамп снизил лимит приема беженцев до рекордно низкого уровня в 15 тыс.

Президент США Дональд Трамп снизил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году (начался с 1 октября) до 15 тыс. человек - минимального уровня с 1980 года. Соответствующий меморандум распространил в ночь на среду Белый дом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Прием до 15 тыс. беженцев в США на протяжении 2021 финансового года оправдан гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам", - говорится в документе. Как подчеркнул президент, лица из таких стран, как Йемен, Сирия и Сомали, не могут быть приняты в качестве беженцев, "за исключением тех, чья ситуация вызывает особую гуманитарную обеспокоенность".

В 2020 финансовом году этот лимит составлял 18 тыс. человек, и тогда он был сокращен почти вдвое в сравнении с 2019 годом, когда показатель равнялся 30 тыс. человек.

Как отметила ранее газета The Washington Post, уровень в 15 тыс. человек стал самым низким за прошедшие десятилетия. Последний раз сопоставимый уровень был в 1980 году, когда был принят специальный закон о беженцах, который поднял лимит приема с 17,4 тыс. до 50 тыс. человек.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации